Си или Дельфи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок224 просмотра

Есть папка на локальном компьютере содержащая архивы (много).

Есть сайт в интернете с админкой и базой данных.

Необходима программа которая будет проходить по содержимому папки и загружать эти файлы в папку на сервере + создавалась запись в таблице базы об этом файле с определенно заданным содержимым полей.

так же обход при нахождении вложеной папки должен делать дополнительную запись в базе и проходить ее содержимое по томуже алгоритму

Сервер юниксовый, база MySQL, на локальном компе Винда ХП.

MySQL
16 лет назад
bpavelv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад