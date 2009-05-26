Си или Дельфи

Есть папка на локальном компьютере содержащая архивы (много).

Есть сайт в интернете с админкой и базой данных.

Необходима программа которая будет проходить по содержимому папки и загружать эти файлы в папку на сервере + создавалась запись в таблице базы об этом файле с определенно заданным содержимым полей.

так же обход при нахождении вложеной папки должен делать дополнительную запись в базе и проходить ее содержимое по томуже алгоритму

Сервер юниксовый, база MySQL, на локальном компе Винда ХП.