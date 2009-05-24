Нужно переписать программу управления sim карт в ... в данный момент есть работающая программа на базе mssql ... дописать к программе ряд функций, либо полностью переписать программу ... всю документацию по имеющейся программе ...
Разработка програмного обеспечения на Java
Постоянная удалённая работа. Опыт работы не менее 1 года. Skype,isq. Для контактов [email protected]
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