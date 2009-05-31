Написание программы на Delphi

Доброго времени суток. Хочу попросить вас написать небольшую програмку на delphi.

и так

Рабочее окно программы с одной кнопкой, и комбобоксом

при нажатии на кнопку происходят следующие действия:

2 папки расположенные по определенному пути, например D:\

ew_folder\one и D:\

ew_folder\two архивируются в rar- архив, или в 2

после этого открывается мастер записи дисков windows, где этот архив ждет записи

возможен вариант, рядом кнопка "записать на диск"

название архив генерирует сам, по дате , плюс название города, которое пользователь выбирает из комбобокса

в исходнике напишите комментарии по максимуму, что бы я разбирался, что, к чему, и как.

Укажите стоимость. Спасибо.

P.S.: и сможете ли вы написать то же самое на FoxPro ?