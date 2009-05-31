Нужны проверенные рабочие готовые обфускаторы для скриптов написанных на bourne shell и perl.
Написание программы на Delphi
Доброго времени суток. Хочу попросить вас написать небольшую програмку на delphi.
и так
Рабочее окно программы с одной кнопкой, и комбобоксом
при нажатии на кнопку происходят следующие действия:
2 папки расположенные по определенному пути, например D:\\new_folder\one и D:\\new_folder\two архивируются в rar- архив, или в 2
после этого открывается мастер записи дисков windows, где этот архив ждет записи
возможен вариант, рядом кнопка "записать на диск"
название архив генерирует сам, по дате , плюс название города, которое пользователь выбирает из комбобокса
в исходнике напишите комментарии по максимуму, что бы я разбирался, что, к чему, и как.
Укажите стоимость. Спасибо.
P.S.: и сможете ли вы написать то же самое на FoxPro ?
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