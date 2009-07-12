Создать макрос

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  2. Системное программирование
Завершен10 заявок281 просмотр

Нужен специалист с опытом работы создания Макросов в MS Office.

Задача:

Нужно создать макрос, вытягивающий данные из схемы в MS Visio в таблицу документа MS Word в соответствии с требованиями формирования таблицы. Более детальное требование вышлю по почте.

16 лет назад
Tim5
Тим 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Высоко квалифицированный специалист. Оперативно справляется с поставленной задачей и соблюдает сроки исполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
Только хорошие впечатления от работы с данным заказчиком. Рекомендую сотрудниичать.

Заявки фрилансеров

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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