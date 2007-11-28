Мы создаём единую систему работающую как с Windows приложениями .NET, так и с ASP.NET приложениями. Необходимо разработать единую систему аутентификации пользователей для обоих платформ. Поэтому мы ищем разработчика, имеющего опыт создания подобных систем аутентификации пользователей. Ждём ваши предложения ...
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Привет!
Нужно написать программу под Мас.
Icq: 371-827-442
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