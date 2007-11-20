Единая система аутентификации пользователей .NET

$300
Системное программированиеЗакрыт4 заявки273 просмотра
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Мы создаём единую систему работающую как с Windows приложениями .NET, так и с ASP.NET приложениями.

Необходимо разработать единую систему аутентификации пользователей для обоих платформ.

Поэтому мы ищем разработчика, имеющего опыт создания подобных систем аутентификации пользователей.

Ждём ваши предложения и примеры работ.

16 лет назад
linaleks
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад