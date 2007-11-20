Требуется разработать программу локального http проксика. Задачи прокси: 1) модификация хедеров - изменение http заголовков так чтобы трафик проходил через веб-прокси, то есть при запросе http://site.com/page.html было прозрачное перенаправление на http://myserver.ru/script.php?http://site.com/page.html 2) полученный контент обрабатывался локальной программой (программа ...
Единая система аутентификации пользователей .NET
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы создаём единую систему работающую как с Windows приложениями .NET, так и с ASP.NET приложениями.
Необходимо разработать единую систему аутентификации пользователей для обоих платформ.
Поэтому мы ищем разработчика, имеющего опыт создания подобных систем аутентификации пользователей.
Ждём ваши предложения и примеры работ.
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