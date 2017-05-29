Приложение для Windows

Создать программу, распространяемую через Windows Store, подходящую для операционных систем: Win10/8/7.

Юзер интерфейс программы - простейший - лишь кнопка включить - выключить.

Основная задача:

Необходимо чтобы программа работала в фоновом режиме и следила за скоростью работы юзера с компьютером. Скорость взаимодействия будет высчитана из трех параметров - количество пройденного расстояния мышкой за минуту, количество кликов мышкой за минуту, количество нажатий клавиш за минуту. Алгоритм подсчета единого динамического параметра мы обсудим уже с исполнителем. Основываясь на получаемом динамическом параметре выполнять простое действие - выбирать и запускать один аудиофайл оговоренного названия и воспроизводить его (алгоритм подбора названия аудиофайла и его зависимости от динамического параметра обсудим с исполнителем).

Срок выполнения - 1-2 месяца.

Начало работы - при получении инвестиций (примерно через 2 месяца)

Также будет необходимость дальнейшей поддержки продукта, исправление проблем совместимости с выходом обновлений windows. Хотелось бы узнать предварительную стоимость такой поддержки в том числе.