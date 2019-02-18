Программа установшик

Системное программированиеЗакрыт6 заявок179 просмотров
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Необходимо сделать программу, визуально

Что идет установка, а на половине установки критическая ошибка

И установка прерывается

Можно как в интернете исходники найти если есть

Либо с нуля написать

5 лет назад
globalelite
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад