Программа установшик

Привет, друг! Нужно настроить OpenVPN сервер на базе Ubuntu. Три сетевые карты: Два провайдера: Один для локалки, через него будут подключаться клиенты (Windows, Linux), через другой – будут выходить в интернет; Сетевая: Для клиентов, которые будут брать интернет с основного ...