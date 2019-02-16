Требуется специалист по аналитике.

Системное программированиеЗакрыт5 заявок222 просмотра
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Требуется специалист по аналитике.Нужно вывести аналитику Power BI, чтобы можно было наглядно смотреть и фигурировать всеми данными, строить графики, выводить разные комбинации и тд. Работаем через амосрм. Файл в который подтягиваются все данные у нас есть, нужно его красиво и грамотно вывести через сервис. Еще актуально, пишите, цена обсуждается.

5 лет назад
iramikh
Ирина 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад