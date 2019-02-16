Требуется специалист по аналитике.Нужно вывести аналитику Power BI, чтобы можно было наглядно смотреть и фигурировать всеми данными, строить графики, выводить разные комбинации и тд. Работаем через амосрм. Файл в который подтягиваются все данные у нас есть, нужно его красиво и грамотно вывести через сервис. Еще актуально, пишите, цена обсуждается.