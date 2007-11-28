Программно убрать значок в трее

Системное программированиеЗакрытнет заявок238 просмотров
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Требуется написать програмный модуль под Висту убирающий в трее красный щит!

"Оповещение системы безопасности Windows"

Его руками очень легко убрать - Панель управления ->Центр обеспечения безопастности Windows ->

Изменения способа предупреждений центром безопастности -> Не уведомлять и не отображать этот значок

Но нужна ИМЕННО програмная реализация. Дело в том, что если ХП то там дело даже 1 $ не стоит... отключил службу.. значек сам вылетел.... в Висте если службу отключить значек не уберется, + еще в реестре строки заблокированы

Срок чем раньше тем лучше :)

Язык программирования Cи или ASM (думаю там нужно будет писать драйвер)

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16 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад