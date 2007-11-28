Программно убрать значок в трее

Необходима программа, которая будет собирать следующие сведения: 1) об установленном ПО на компьютерах пользователей (в частности о программах типа Radmin, pcAnyware, Netware и т.п.) 2) об установленном оборудовании (в частности модемах и пр. сетевому оборудованию) 3) учётных записях ...
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Требуется написать програмный модуль под Висту убирающий в трее красный щит!
"Оповещение системы безопасности Windows"
Его руками очень легко убрать - Панель управления ->Центр обеспечения безопастности Windows ->
Изменения способа предупреждений центром безопастности -> Не уведомлять и не отображать этот значок
Но нужна ИМЕННО програмная реализация. Дело в том, что если ХП то там дело даже 1 $ не стоит... отключил службу.. значек сам вылетел.... в Висте если службу отключить значек не уберется, + еще в реестре строки заблокированы
Срок чем раньше тем лучше :)
Язык программирования Cи или ASM (думаю там нужно будет писать драйвер)
Оставляйте ваши координаты - я с вами связусь. И дублируйте в приват.
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