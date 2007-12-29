Программа для сбора сведений с компьютеров

Необходима программа, которая будет собирать следующие сведения:

1) об установленном ПО на компьютерах пользователей (в частности о программах типа Radmin, pcAnyware, Netware и т.п.)

2) об установленном оборудовании (в частности модемах и пр. сетевому оборудованию)

3) учётных записях пользователей (особенно о логинах локальных администраторов)

4) а также желательно обеспечить возможность запрета использования флешек и т.п. внешних носителей

Будет ли опрос с сервера всех компьютеров или каждый компьютер сам с какой-то периодичностью отсылает данную информацию на сервер - это на ваше усмотрение...

Сроки очень малые.

А если цена не устраивает - пишите, будем думать вместе...

Также необходимы алгоритм, блок-схема и т.п., чтоб можно было понять, как это всё функционирует, а потом и объяснить окружающим..

Понимаю, что-то подобное можно просто приобрести... но всё же...