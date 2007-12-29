Программа для сбора сведений с компьютеров

$500
Системное программированиеЗавершен4 заявки273 просмотра
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Необходима программа, которая будет собирать следующие сведения:

1) об установленном ПО на компьютерах пользователей (в частности о программах типа Radmin, pcAnyware, Netware и т.п.)

2) об установленном оборудовании (в частности модемах и пр. сетевому оборудованию)

3) учётных записях пользователей (особенно о логинах локальных администраторов)

4) а также желательно обеспечить возможность запрета использования флешек и т.п. внешних носителей

Будет ли опрос с сервера всех компьютеров или каждый компьютер сам с какой-то периодичностью отсылает данную информацию на сервер - это на ваше усмотрение...

Сроки очень малые.

А если цена не устраивает - пишите, будем думать вместе...

Также необходимы алгоритм, блок-схема и т.п., чтоб можно было понять, как это всё функционирует, а потом и объяснить окружающим..

Понимаю, что-то подобное можно просто приобрести... но всё же...

16 лет назад
Matian
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
MMM_Corp
Николай 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад
$500
7 дней
Рассказываю... Программист отличный. Я сам не до конца понимал, что в итоге нужно получить, но MMM уловил мысль и сделал на совесть. Единственное, что немного омрачило - это сроки, превысили ожидаемые на несколько дней. Зато всегда можно было связаться и обсудить возникающие вопросы и затруднения, уточнить скользкие моменты и вместе решить, как их обойти, чтобы в результате всё получилось. Желаю MMM дальнейшего преуспевания в этом направлении деятельности и расширять горизонты, в частности по составлению сопроводительной документации. Тогда квалификация будет ещё шире, а спрос на Ваши услуги ещё выше... В общем, рекомендую как вдумчивого и ответственного программиста.
Прекрасный заказчик, один из лучших за этот год! да и оплата без задержек, все как в аптеке. Очень рекомендую.