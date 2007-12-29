Привет! Нужно написать программу под Мас. Icq: 371-827-442
Программа для сбора сведений с компьютеров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима программа, которая будет собирать следующие сведения:
1) об установленном ПО на компьютерах пользователей (в частности о программах типа Radmin, pcAnyware, Netware и т.п.)
2) об установленном оборудовании (в частности модемах и пр. сетевому оборудованию)
3) учётных записях пользователей (особенно о логинах локальных администраторов)
4) а также желательно обеспечить возможность запрета использования флешек и т.п. внешних носителей
Будет ли опрос с сервера всех компьютеров или каждый компьютер сам с какой-то периодичностью отсылает данную информацию на сервер - это на ваше усмотрение...
Сроки очень малые.
А если цена не устраивает - пишите, будем думать вместе...
Также необходимы алгоритм, блок-схема и т.п., чтоб можно было понять, как это всё функционирует, а потом и объяснить окружающим..
Понимаю, что-то подобное можно просто приобрести... но всё же...
- Похожие заказы
- $700Системное программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $300
Мы создаём единую систему работающую как с Windows приложениями .NET, так и с ASP.NET приложениями. Необходимо разработать единую систему аутентификации пользователей для обоих платформ. Поэтому мы ищем разработчика, имеющего опыт создания подобных систем аутентификации пользователей. Ждём ваши предложения ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется разработать программу локального http проксика. Задачи прокси: 1) модификация хедеров - изменение http заголовков так чтобы трафик проходил через веб-прокси, то есть при запросе http://site.com/page.html было прозрачное перенаправление на http://myserver.ru/script.php?http://site.com/page.html 2) полученный контент обрабатывался локальной программой (программа ...Закрыт16 лет назад
- $500
Hello, We need somebody who can fix an existing ink jet printer firmware or writing a new one. We need to change the paper feeding and the cleaning cycle ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно с использованием функций Win32Api (только для создание соединения между клиентами и сервером, записи и открытии файлов сервером) создать клиент серверно приложение, реализующее простые принцыпы игры "Морской бой" В прикрепленном файле находится более подробное ТЗ. Выполнение проекта ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10
Привет! Есть исходник, нужно сделать отправку регистрационной формы на сайт. icq: 371-827-442Системное программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $700
Привет! Нужно написать программу под Мас. Icq: 371-827-442Системное программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Под ОпенИТ опыт обязателен.Системное программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5000
Вид работы - анализ существующего ПО, доработка интерфейса, написание плагинов. ПО - мультимедийная Linux-оболочка MiniMyth (http://linpvr.org, www.mythtv.org). Необходимое оборудование, все существующие наработки предоставляются. ООО "СМАРТ-Технологии"Закрыт16 лет назад
- $2000
О проекте: Разрабатывается система мгновенных сообщений, основанная на протоколе XMPP. Клиентское ПО создается с использованием библиотеки libjingle. Для серверной части было принято решение использовать ejjabberd. Основное отличие данной системы состоит в возможности пользователей путешествовать по трехмерному окружению, параллельно ...Закрыт16 лет назад