Разработка OPS сервера

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Приветствую у нас есть 2 проэкта, и мы ищем программиста с опытом работы в С++ и OPC server.

Если интересны работы (разовые) по C# -

дай знать пожалуйста.

(1 проект - собственно разработка

своего OPC server'a (все тулзы и

коммуникационные библиотеки для этого

есть (и контролер тоже есть). Есть также

подробное ТЗ на этот OPC server).

Второй проект WinForms - простое ГУИ

конфигуратора для OPC server)

пишите в личку. я вышлю вам ТЗ для ознакомления.

13 лет назад
anna-reih
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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