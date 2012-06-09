Создаю систему на базе Elastix, которая бы обладала рядом ф-ций. Регистацией пользователей с получением доступа к voip услугам через sip клиент. Имеется ряд вопросов. Skype: blackcat200777
Разработка OPS сервера
Приветствую у нас есть 2 проэкта, и мы ищем программиста с опытом работы в С++ и OPC server.
Если интересны работы (разовые) по C# -
дай знать пожалуйста.
(1 проект - собственно разработка
своего OPC server'a (все тулзы и
коммуникационные библиотеки для этого
есть (и контролер тоже есть). Есть также
подробное ТЗ на этот OPC server).
Второй проект WinForms - простое ГУИ
конфигуратора для OPC server)
пишите в личку. я вышлю вам ТЗ для ознакомления.
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