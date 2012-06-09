Разработка OPS сервера

Приветствую у нас есть 2 проэкта, и мы ищем программиста с опытом работы в С++ и OPC server.

Если интересны работы (разовые) по C# -

дай знать пожалуйста.

(1 проект - собственно разработка

своего OPC server'a (все тулзы и

коммуникационные библиотеки для этого

есть (и контролер тоже есть). Есть также

подробное ТЗ на этот OPC server).

Второй проект WinForms - простое ГУИ

конфигуратора для OPC server)

пишите в личку. я вышлю вам ТЗ для ознакомления.