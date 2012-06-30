Консультация по Elastix (voip)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен2 заявки151 просмотр

Создаю систему на базе Elastix, которая бы обладала рядом ф-ций. Регистацией пользователей с получением доступа к voip услугам через sip клиент. Имеется ряд вопросов.

Skype: blackcat200777

13 лет назад
BobulevVT
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

freexx
Виктор 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

freexx
Виктор 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад