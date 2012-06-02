Внедрить ERP систему для торгово-сервисного ЧП

Поскольку раньше ЕРП системой не пользовались и точно всех ее функций не знаем, ТЗ очень краткое и общее, хорошо если вы внедряли ЕРП с подобными требованиями, и сможете сами сделать хорошее ТЗ.

Формат приема заявок - вы оставлятет заявку, кто нас занинтересует - предлагаем вам составить презентацию (+ТЗ приветствуется), с описанием системы, ее функций, стоимости внедрения, стоимость лицензии (безстрочной), и отправляете нам на почту. Предпочтительно исполнитель из Украины для подписания договора, если нет - то схема работы - 20% предоплата остальное по завершению.

Выполнение работы - можно удаленно, даем доступ к серверу, обучение сотрудников - после настройки ЕРП обучаете меня по аське/почте/скайпу, остальных сотрудников учить буду я. Также исполнитель обязуется предоставить 3 месяца бесплатной технической поддерки, если нужен будет дольший срок - будет оговариватся за доплату.

Необходимо внедрить ЕРП систему в торгово сервисное предприятие

1 Базовые данные

На пк используются ОС Ubuntu, на сервере – Ubuntu Server, соответственно ЕРП должна быть кросплатформенной с веб-интерфейсом

Число сотрудников – 7, отделы: склад, магазин, сервис центр

Функии

1. Управление складом – должна быть функциональность ведения складского учета, ввод накладных от поставщика, коректировки склада, ввод результатов ревизии

2. Учет продаж – выставление счетов клиентам, контроль оплат.

3. Учет поставок товара – ввод накладных от поставщиков, учет их оплат

4. Учет услуг – учет выполтеных сервисных услуг, их оплата

5. Логистика – учет доставки товара клиентам, внесение в систему трек номера, список заказов для склада на отправку

6. Финансы – касса, выдача зарплаты, оплата товара поставщикам.

7. Отчеты – отчеты о товарах, доходах, обороте, список товаров к заказу.

8. Прайсы – формирование прайсов по товару в базе, автоматический расчет цен опт/розница.