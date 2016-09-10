Разработка по под контроллер Siemens и uhf rfid считыватель

Системное программированиеЗакрыт1 заявка177 просмотров
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Нужно разработать ПО для контроллера Siemens. 

Просьба к заинтересовавшимся в предложении кратко озвучить опыт работы по данной тематике. 

Задача несложная и достаточно стандартная для человека с опытом.

7 лет назад
dvap
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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