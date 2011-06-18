Система для отслеживания инсталлов софта

Проект -- магазин ПО, привлекающий клиентов через сайты вебмастеров-партнеров, и

выплачивающий вебмастерам комиссии по схеме PPI (за каждую установку) или PPS (за каждую покупку ПО)

Проект состоит из трех глобальных частей, я ищу исполнителей только для последней, 3-й части:

1. Платежная система (принимающая к оплате смс, пластик, веб.мани и т.д.)

2. Post Affiliate Pro - скрипт, суть которого заключается в отслеживании посланного вебмастерами-партнерами трафика и начисления им комиссий за совершенные их клиентами действия (покупки, инсталлы). (Скрипт синхронизируется с платежной системой)

3. Система T-Monitor является комплексом ПО, обеспечивающим работу проекта в части начисления комиссий по схеме PPI

Система построена по принципу клиент-сервер, так что мы ищем двух разработчиков на клиент и на сервер, или одного - очень крутого. Задача для клиента - самая сложная.

Вкратце:

Софт должен генерить фирменный интсаллер для любого софта-партнера, и устанавливать на компьютер конечного пользователя сам софт и наш клиент, который будет отслеживать инсталл продукта и передавать информацию на сервер об успешном инсталле.

Из интересных особенностей сервера: сервер должен генерить файл интсаллятора который качает юзер с уникальным ID партнера.

Более подробное описание задачи а так же требования к кандидатам смотрите по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1fcfxMx6qgg-k3qplFGTBfvr9OfbmhfGWdyQ9F0sVZqU/edit?authkey=COHsprsC&hl=ru (от тех кто по ссылке не ходил - заявки не принимаются)

UPD: люди, там же ясно указано, что писать мне на почту, если вам есть что предложить и обсудить.