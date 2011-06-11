Работа с прошивками принтеров

$500
Системное программированиеЗакрытнет заявок136 просмотров
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Приветствую.

Задача состоит в прошивке аппаратов. Один из аппаратов Samsung SCX-3200.

Задача – софт, который позволяет корректировать ограничения, где можно указывать модель аппарата под который формируется прошивка. Проект долгосрочный, так как будут выходить новые аппараты и придётся обновлять софт.

12 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов