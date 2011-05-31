Программа или драйвер перехвата видеопотока

Системное программированиеЗакрыт2 заявки219 просмотров
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Задача программы изменять яркость всего что отображается на мониторе. То есть , если я читаю текст в редакторе, сижу в интернете, яркость изображения на мониторе все время должна быть изменена с помощью моей программы.

Конкретно, нужно создать такую программу, которая перехватывает видеопоток (то что должно выводиться на монитор), обрабатывает каждый пиксель, изменяя его по определенной формуле, после чего измененное изображение выводит на монитор. Программа должна работать в режиме реалтайм, непрерывно обрабатывая информацию, которая выводиться на монитор. Было бы хорошо, если был каким-то образом перехватывать видеопоток, брать значения каждого пикселя, передавать его в формате R G B в функцию, внутри dll библиотеки, написанной на Delphi. Внутри функции просчитывается, каким должен стать пиксель. Функция возвращает конечное значения пикселя программе. Программа после того как изменила все значения пикселей выводит изображение на монитор.

Не обязательно, буквально, перехватывать видеопоток. Можно написать драйвер, использовать directX или придумать еще что-то.

13 лет назад
vlad001
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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