Программа или драйвер перехвата видеопотока

Есть множество GPS-трекеров, отправляющих строчки со своими координатами, необходимо реализовать многопоточный ява-сервер, который бы слушал определенный порт, и заносил точки в базу данных. Сервер только принимает сигналы от трекеров и заносит их в бд. Также в БД ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача программы изменять яркость всего что отображается на мониторе. То есть , если я читаю текст в редакторе, сижу в интернете, яркость изображения на мониторе все время должна быть изменена с помощью моей программы.
Конкретно, нужно создать такую программу, которая перехватывает видеопоток (то что должно выводиться на монитор), обрабатывает каждый пиксель, изменяя его по определенной формуле, после чего измененное изображение выводит на монитор. Программа должна работать в режиме реалтайм, непрерывно обрабатывая информацию, которая выводиться на монитор. Было бы хорошо, если был каким-то образом перехватывать видеопоток, брать значения каждого пикселя, передавать его в формате R G B в функцию, внутри dll библиотеки, написанной на Delphi. Внутри функции просчитывается, каким должен стать пиксель. Функция возвращает конечное значения пикселя программе. Программа после того как изменила все значения пикселей выводит изображение на монитор.
Не обязательно, буквально, перехватывать видеопоток. Можно написать драйвер, использовать directX или придумать еще что-то.
- Похожие заказы
- $50Системное программирование2 исполнителяЗавершен12 лет назад
В style.css прописано прилегание шапки к топу браузера (background: #ffffff url(images/bg.jpg) top repeat-x;), но на практике между ними есть промежуток. Как исправить?Закрыт13 лет назад
Привет. Надо сделать несколько программ, составить отчет. Все описание есть. 1)алгоритм слияния 2)перемножения матриц разными способами.Системное программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Разработка внешней компоненты Native API для 1С 8.2 для шифрования и декодирования текстовой строки. Обязательно что бы работало в Windows и Linux. На подобии этой http://astracrypt.narod.ru Только Native API Все функции той компоненты не нужны, только шифрование и ...Закрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать несложный кэширующий прокси-сервер, который будет впоследствии использован как часть дипломной работы. Сервер должен обеспечивать: 1. Кэширование страниц 2. Шифрование передаваемых данных 3. Вывод статистики о подключениях 4. Аутентификацию (необязательно) Язык программирования: желательно C# (в крайнем случае другой) за образец ...Системное программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Знание с++ под линукс , perl. sh,iptables. умение настраивать маршрутиризацию в ubuntu. Модуль умеет маршрутиризировать трафик и фильтровать пакеты от сквида. Доработать модуль так, чтобы он мог маршрутиризировать трафик во внутрнней сети интернет провайдера.Системное программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется создать две UML - диаграммы: 1. Use Case диаграмму для системы Basecamp, показать основные возможности Basecamp'а. 2. Диаграмму классов Ruby on Rails (Контроллер и др.), показать открытые методыСистемное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Задание не сложное, но нужно бы поскорее. Есть две конфигурации 1С 77 бухгалтерия. Необходимо отредактировать форму счета (внести пару строк в шаблон) и сделать возможность выписка товарного чека. Если в данной конфигурации чек будет сделать не возможным, то ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна программа с исходниками на С/С++/С# Собственно для курсака. Предмет "Системное програмное обеспечение". Может у кого что завалялось? (тема свободная)Системное программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Приветствую. Необходимо добавить в программу - чат работу с одним из SIP протоколов (http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP) Для организации аудио - видео звонков. Программа написана на С# + WPFЗакрыт13 лет назад