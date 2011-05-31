Простой вопрос по WP

Есть множество GPS-трекеров, отправляющих строчки со своими координатами, необходимо реализовать многопоточный ява-сервер, который бы слушал определенный порт, и заносил точки в базу данных. Сервер только принимает сигналы от трекеров и заносит их в бд. Также в БД ...
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В style.css прописано прилегание шапки к топу браузера (background: #ffffff url(images/bg.jpg) top repeat-x;), но на практике между ними есть промежуток. Как исправить?
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