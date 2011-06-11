Взаимодействие со скайпом на низком уровне.

Ищется специалист, для следующей задачи.

Необходимо разработать библиотеку, для получения аудио потоков из скайпа.

Задача минимум: Разобраться как можно снимать аудио потоки из самого скайпа, исходящий и входящий. Необходимо иметь ввиду, что микрофонов может быть несколько (случай с usb гарнитурой), поэтому просто запись с первого попавшегося микрофона не пройдет. Нужно получать именно из скайпа через hooks. Внутрений формат аудио используемый скайпом PCM, вот его и нужно получать. Библиотека должна:

- детектить начала такого потока в начале разговора по скайпу и создавать событие

- траслировать аудио потоки (2 для микрофона и для входящего звука) в программу работающую с этой библиотекой. В формате PCM.

- создавать событие окончания разговор

Задача максимум.

- определять имя контакта с которым идет разговор.

- определять переключение между параллельными разговорами. И создавать событие. Use case - в скайпе можно переключаться с одного разговора поставив его на холд, на другой и возвращаться к нему позже.

Требования к библиотеке:

- С++ в силу специфики самой задачи. Задача требует умения дизассемблировать стороний код, чтобы знать куда подключаться.

- Совместимость с разными Windows OS (32 и 64). Сам скайп на 64 бит работает как x86 приложение. Поэтому тут не должно быть разницы.

- Продемонстрировать работу программы. Для этого создать простое условное оконое приложение на С#. - вывод событий, показать, что поток идет. Это также поможет мне разобраться как мне подключать библиотеку из моего приложения.

Пожалуйста указывайте Вашу оценку стоимости работы и примерные расчетные сроки.

Оплата только по факту работы библиотеки. Окончательную сумму оговорим в зависимости от реализации минимума или максимума функционала.

Оплата переводом через систему Contact на Ваше имя. Для получателя это удобно и получение суммы без процентов на обналичивание.