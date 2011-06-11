Всем доброго времени суток! Есть задача перенести драйвер считывателя бесконтактных карт с x32 на x64 Windows (Vista, 7). Драйвер нормально компилируется под WDK 6001.18001 (на XP Pro) и работает под XP Pro, Vista (x32). Перевод .inf ...
Взаимодействие со скайпом на низком уровне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется специалист, для следующей задачи.
Необходимо разработать библиотеку, для получения аудио потоков из скайпа.
Задача минимум: Разобраться как можно снимать аудио потоки из самого скайпа, исходящий и входящий. Необходимо иметь ввиду, что микрофонов может быть несколько (случай с usb гарнитурой), поэтому просто запись с первого попавшегося микрофона не пройдет. Нужно получать именно из скайпа через hooks. Внутрений формат аудио используемый скайпом PCM, вот его и нужно получать. Библиотека должна:
- детектить начала такого потока в начале разговора по скайпу и создавать событие
- траслировать аудио потоки (2 для микрофона и для входящего звука) в программу работающую с этой библиотекой. В формате PCM.
- создавать событие окончания разговор
Задача максимум.
- определять имя контакта с которым идет разговор.
- определять переключение между параллельными разговорами. И создавать событие. Use case - в скайпе можно переключаться с одного разговора поставив его на холд, на другой и возвращаться к нему позже.
Требования к библиотеке:
- С++ в силу специфики самой задачи. Задача требует умения дизассемблировать стороний код, чтобы знать куда подключаться.
- Совместимость с разными Windows OS (32 и 64). Сам скайп на 64 бит работает как x86 приложение. Поэтому тут не должно быть разницы.
- Продемонстрировать работу программы. Для этого создать простое условное оконое приложение на С#. - вывод событий, показать, что поток идет. Это также поможет мне разобраться как мне подключать библиотеку из моего приложения.
Пожалуйста указывайте Вашу оценку стоимости работы и примерные расчетные сроки.
Оплата только по факту работы библиотеки. Окончательную сумму оговорим в зависимости от реализации минимума или максимума функционала.
Оплата переводом через систему Contact на Ваше имя. Для получателя это удобно и получение суммы без процентов на обналичивание.
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