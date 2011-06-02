Разработать приложение для Mule ESB

Системное программированиеЗакрытнет заявок135 просмотров
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Задача разработать базовое приложение для Mule Eneterprise Service Bus, объяснить конфигурацию и компоненты и ответить на все вопросы по приложению.

Если у вас есть опыт с Mule ESB, жду ваших предложений.

Сергей

13 лет назад
sergnms
Сергей 
39 летВеликобритания
13 лет в сервисе
Был
2 года назад