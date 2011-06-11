Портирование драйвера под Windows x64

Задача разработать базовое приложение для Mule Eneterprise Service Bus, объяснить конфигурацию и компоненты и ответить на все вопросы по приложению. Если у вас есть опыт с Mule ESB, жду ваших предложений. Сергей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток!
Есть задача перенести драйвер считывателя бесконтактных карт с x32 на x64 Windows (Vista, 7).
Драйвер нормально компилируется под WDK 6001.18001 (на XP Pro) и работает под XP Pro, Vista (x32).
Перевод .inf - файла под требуемый формат, а также тестовое подписывание не решают задачу: при установке устройства система подвисает, пока не выдернешь USB-разъём, после чего выдаёт ошибку 10 (не удаётся запустить устройство). Суть в том, что по неизвестным причинам, системные функции, обращающиеся к устройству, повисают (бесконечный KeWaitForSingleObject).
В свете этого нужен программист, который мог бы сделать драйвер работоспособным под Windows 7 (Vista) x64
Устройство вышлем, если возьмётесь переделать.
Общий вес (.c + .h) - примерно 160 000 байт (примерно 4800 строки кода). Исходники прилагаются, ошибка в районе 936 строки кода при выполнении процедуры onStart.
- Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день ! Нужно переписать rewite правила из .htaccess под Nginx, исходный .htacсess прилагаюЗавершен13 лет назад
Нужно сделать виртуальное звуковое устройство directshow.Системное программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Задача программы изменять яркость всего что отображается на мониторе. То есть , если я читаю текст в редакторе, сижу в интернете, яркость изображения на мониторе все время должна быть изменена с помощью моей программы. Конкретно, ...Закрыт12 лет назад
В style.css прописано прилегание шапки к топу браузера (background: #ffffff url(images/bg.jpg) top repeat-x;), но на практике между ними есть промежуток. Как исправить?Закрыт13 лет назад
Привет. Надо сделать несколько программ, составить отчет. Все описание есть. 1)алгоритм слияния 2)перемножения матриц разными способами.Закрыт12 лет назад
Разработка внешней компоненты Native API для 1С 8.2 для шифрования и декодирования текстовой строки. Обязательно что бы работало в Windows и Linux. На подобии этой http://astracrypt.narod.ru Только Native API Все функции той компоненты не нужны, только шифрование и ...Закрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать несложный кэширующий прокси-сервер, который будет впоследствии использован как часть дипломной работы. Сервер должен обеспечивать: 1. Кэширование страниц 2. Шифрование передаваемых данных 3. Вывод статистики о подключениях 4. Аутентификацию (необязательно) Язык программирования: желательно C# (в крайнем случае другой) за образец ...Завершен13 лет назад
Знание с++ под линукс , perl. sh,iptables. умение настраивать маршрутиризацию в ubuntu. Модуль умеет маршрутиризировать трафик и фильтровать пакеты от сквида. Доработать модуль так, чтобы он мог маршрутиризировать трафик во внутрнней сети интернет провайдера.Системное программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется создать две UML - диаграммы: 1. Use Case диаграмму для системы Basecamp, показать основные возможности Basecamp'а. 2. Диаграмму классов Ruby on Rails (Контроллер и др.), показать открытые методыСистемное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад