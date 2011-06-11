Портирование драйвера под Windows x64

Всем доброго времени суток!

Есть задача перенести драйвер считывателя бесконтактных карт с x32 на x64 Windows (Vista, 7).

Драйвер нормально компилируется под WDK 6001.18001 (на XP Pro) и работает под XP Pro, Vista (x32).

Перевод .inf - файла под требуемый формат, а также тестовое подписывание не решают задачу: при установке устройства система подвисает, пока не выдернешь USB-разъём, после чего выдаёт ошибку 10 (не удаётся запустить устройство). Суть в том, что по неизвестным причинам, системные функции, обращающиеся к устройству, повисают (бесконечный KeWaitForSingleObject).

В свете этого нужен программист, который мог бы сделать драйвер работоспособным под Windows 7 (Vista) x64

Устройство вышлем, если возьмётесь переделать.

Общий вес (.c + .h) - примерно 160 000 байт (примерно 4800 строки кода). Исходники прилагаются, ошибка в районе 936 строки кода при выполнении процедуры onStart.