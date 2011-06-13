Программирование

Системное программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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На языке высокого уровня составить программу.

Входные данные: матрица смежности Выходные данные: количество треугольников.

Дан любой граф. С него составляется матрица смежности. Эта матрица вносится в программу и должно определиться, сколько в этом графе треугольников.

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12 лет назад
lvenok-sea
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад