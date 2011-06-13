Программирование

Приветствую. Задача состоит в прошивке аппаратов. Один из аппаратов Samsung SCX-3200. Задача – софт, который позволяет корректировать ограничения, где можно указывать модель аппарата под который формируется прошивка. Проект долгосрочный, так как будут выходить новые аппараты и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На языке высокого уровня составить программу.
Входные данные: матрица смежности Выходные данные: количество треугольников.
Дан любой граф. С него составляется матрица смежности. Эта матрица вносится в программу и должно определиться, сколько в этом графе треугольников.
укажите сроки и цену
- Похожие заказы
- $500Системное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Ищется специалист, для следующей задачи. Необходимо разработать библиотеку, для получения аудио потоков из скайпа. Задача минимум: Разобраться как можно снимать аудио потоки из самого скайпа, исходящий и входящий. Необходимо иметь ввиду, что микрофонов может быть несколько ...Системное программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем доброго времени суток! Есть задача перенести драйвер считывателя бесконтактных карт с x32 на x64 Windows (Vista, 7). Драйвер нормально компилируется под WDK 6001.18001 (на XP Pro) и работает под XP Pro, Vista (x32). Перевод .inf ...Системное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Задача разработать базовое приложение для Mule Eneterprise Service Bus, объяснить конфигурацию и компоненты и ответить на все вопросы по приложению. Если у вас есть опыт с Mule ESB, жду ваших предложений. СергейСистемное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день ! Нужно переписать rewite правила из .htaccess под Nginx, исходный .htacсess прилагаюСистемное программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать виртуальное звуковое устройство directshow.Системное программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Задача программы изменять яркость всего что отображается на мониторе. То есть , если я читаю текст в редакторе, сижу в интернете, яркость изображения на мониторе все время должна быть изменена с помощью моей программы. Конкретно, ...Закрыт12 лет назад
В style.css прописано прилегание шапки к топу браузера (background: #ffffff url(images/bg.jpg) top repeat-x;), но на практике между ними есть промежуток. Как исправить?Закрыт13 лет назад
Привет. Надо сделать несколько программ, составить отчет. Все описание есть. 1)алгоритм слияния 2)перемножения матриц разными способами.Системное программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Разработка внешней компоненты Native API для 1С 8.2 для шифрования и декодирования текстовой строки. Обязательно что бы работало в Windows и Linux. На подобии этой http://astracrypt.narod.ru Только Native API Все функции той компоненты не нужны, только шифрование и ...Закрыт13 лет назад