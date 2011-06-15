Задача : Пишется на C#. Программа для скачивания истории агента с mail.ru Входные данные : Логин/пароль Период дат Контакт Необходимо : Войти на mail.ru в историю агента (в веб интерфейсе почтовика, есть раздел "архив агента", в нем хранится хистори ...
Приватное задание для Сергей Иванович (senat56)
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Создание софта для постинга
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