Работа с NMR-файлами

Есть программа, которая по по *.nmr файлам строит изображения. Нужно понять, как она это делает и предоставить алгоритм, которым можно было бы с этими файлами работать.

Оплата по факту за работающий алгоритм. Величина оплаты зависит от скорости и корректности предложенного алгоритма.