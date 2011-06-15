Работа с NMR-файлами

$400
Системное программированиеЗакрыт4 заявки210 просмотров
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Есть программа, которая по по *.nmr файлам строит изображения. Нужно понять, как она это делает и предоставить алгоритм, которым можно было бы с этими файлами работать.

Оплата по факту за работающий алгоритм. Величина оплаты зависит от скорости и корректности предложенного алгоритма.

12 лет назад
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад