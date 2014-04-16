Скомпилировать программы в Visual Studio

Предмет: Операционные системы Тема: Модель обработки ситемного вызова в операционной системе Unix Тип: курсовая работа с практической частью Объем: 30 листов Пожелания: Язык программирования - С++ 1. Цель курсовой работы ...
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Необходимо в Visual Studio (желательно в 2010) по готовому программному коду скомпилировать программы и сделать скриншоты выполнения программ.
для выполнения программ параллельного программирования, прежде, чем компилировать, необходимо создать кластер по типу как описано в файле и установить пакет MPICH2 как это сделать тоже описано в файле.
Листинг программ я дам.
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