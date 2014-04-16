Скомпилировать программы в Visual Studio

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Необходимо в Visual Studio (желательно в 2010) по готовому программному коду скомпилировать программы и сделать скриншоты выполнения программ.

для выполнения программ параллельного программирования, прежде, чем компилировать, необходимо создать кластер по типу как описано в файле и установить пакет MPICH2 как это сделать тоже описано в файле.

Листинг программ я дам.

10 лет назад
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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