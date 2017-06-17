Составление технического задания для дальнейшей разработке

Системное программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Составление Тех задания (в том числе с использование инструментов визуализации - диаграммы и тд) для последующей разработки:

Получение списка удаленных файлов. Предполагается работа с файловой таблицей всех жестких дисков для получения записей об удаленных файлах. По результату работы должен быть возвращен список удаленных файлов.

7 лет назад
Miroslav_KL
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад