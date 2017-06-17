Составление ТЗ для разработки ПО

Нужен софт для работы с комбайном ZennoPoster заточенным под деятельность в Facebook. Это многопотоковая программа способная одновременно выполнять действия от имени нескольких тысяч аккаунтов. Интересует программа эмуляции действий и идентификации (уникализации)множества пользователей. Эмулирующих заходы на Facebook через ...
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Cоставление Тех задания (в том числе с использование инструментов визуализации - диаграммы и тд) для последующей разработки:
Получение списка недавно открытых файлов. В качестве результата работы — список путей файлов.
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