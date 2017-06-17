Составление ТЗ для разработки ПО

Системное программированиеЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Cоставление Тех задания (в том числе с использование инструментов визуализации - диаграммы и тд) для последующей разработки:

Получение списка недавно открытых файлов. В качестве результата работы — список путей файлов.

7 лет назад
Miroslav_KL
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад