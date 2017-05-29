Не могу понять, что с моим расширением.

Небольшое задание по WinApi/COM, C++ (VS). Нужно посмотреть документацию/примеры и написать несколько функций.
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Не могу зайти на стену группы в вк, просит токен, не пойму где его взять и куда его вставить.
var getUrl = "https://api.vk.com/method/wall.get?owner_id=-71857680&count=1&offset=1";
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("GET", getUrl, true);
xhr.send(null);
xhr.onreadystatechange = function()
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