Нужeн cпециaлиcт C# [DevExpress XAF]

Здравствуйте! Есть база sql-server в datagridview. Допустим, один столбец содержит 2 варианта значений(впервые, повторно). Как оттуда скопировать количество (в цифрах) данных по выбору (впервые или повторно) в textbox в другой форме? Т.е. нужно по выбору ...