Нужен эмулятор действий пользователей в браузерах и соц. сетях, на C #

Нужен софт для работы с комбайном ZennoPoster заточенным под деятельность в Facebook. Это многопотоковая программа способная одновременно выполнять действия от имени

нескольких тысяч аккаунтов.

Интересует программа эмуляции действий и идентификации (уникализации)множества пользователей. Эмулирующих заходы на Facebook через прокси как с мобильных, так и десктоптных устройств.Facebook постоянно модифицирует аналитикудействий пользователей, и все что выпадает из перечня присущих пользователю

действий попадает под раздачу в виде банов. Нужно расписать рандомный набор

действий среднестатистического пользователя, использующего разнообразный

функционал моб или десктоп устройств, и реализовать это в программном коде,

отобразив от «лица» множества разнообразнейших устройств, через которые

«пользователи» через ZennoPoster попадают на ФБ.

Более подробно обсужу с тем кто работал с подобными задачами.