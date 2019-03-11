Требуется специалист по аналитике.Нужно вывести аналитику Power BI, чтобы можно было наглядно смотреть и фигурировать всеми данными, строить графики, выводить разные комбинации и тд. Работаем через амосрм. Файл в который подтягиваются все данные у нас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача для специалист MAVEN + JAVA
Необходимо запустить видео сервер
Не проплатили, перестал работать
Нужно заново включить
Задача срочная
- Похожие заказы
- Системное программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Составление ТЗ Интеграция сайта интеграция сервисов Большой проектСистемное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Розробити постановку, алгоритми розв’язання і програмне забезпечення для таких задач. Задача 8. «Розрахунок потреби в основних матеріалах для виконання річного плану виробництва». Вихідні повідомлення: ТЕП-30 — машинограма містить такі реквізити: плановий період, код і найменування матеріалу, одиницю ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть 2 строчки, вроди бы base64Системное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Если вкратце, то у нас есть видео сервер, реализованный через webrtc ([url=https://webrtc.org/)]https://webrtc.org/)[/url]. С ним все в порядке по коду, вот только он не запускается Скорее всего, видео сервер подхватывался другим приложением, которое запускал maven. Но сейчас ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужна утилита, при запуске она выставляет timezone и location в винде 7 в соответствии с текущим IP адресом.Системное программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать программу, визуально Что идет установка, а на половине установки критическая ошибка И установка прерывается Можно как в интернете исходники найти если есть Либо с нуля написатьСистемное программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать дополнительные страницы на уже существующем сайте и немного изменить дизайн.Системное программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть бекам, нужно просто залить на рег.ру Сделать нужно срочноСистемное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет , подключаемая к серверу через RDP и включаем музыку, когда сервер открыт Музыка играет , когда закрываем она останавливается, помогите найти решение как закрыть сервер но что бы Музыка играла, отблагодарим финансово за ...Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад