Системы обработки экономической информации

Если вкратце, то у нас есть видео сервер, реализованный через webrtc ([url=https://webrtc.org/)]https://webrtc.org/)[/url]. С ним все в порядке по коду, вот только он не запускается Скорее всего, видео сервер подхватывался другим приложением, которое запускал maven. Но сейчас ...