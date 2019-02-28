Системы обработки экономической информации

Системное программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Розробити постановку, алгоритми розв’язання і програмне забезпечення для таких задач.

Задача 8. «Розрахунок потреби в основних матеріалах для виконання річного плану виробництва».

Вихідні повідомлення: ТЕП-30 — машинограма містить такі реквізити: плановий період, код і найменування матеріалу, одиницю виміру, код виробу, план виробництва, норму витрат матеріалу на одиницю виробу, планову потребу і вартість матеріалу.

5 лет назад
guest_15522202753634
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5 лет назад