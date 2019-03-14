Утилита под винду 7

Системное программированиеЗавершен4 заявки170 просмотров
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Нужна утилита, при запуске она выставляет timezone и location в винде 7 в соответствии с текущим IP адресом.

5 лет назад
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад
Выбранный исполнитель
vildara
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
WMZ
Очень чётко и ответственно подошёл к работе, помог разобраться с глюками винды, которые были не по его вине. Спасибо.
Отличный заказчик: понятное ТЗ, всегда на связи, если возникнут вопросы - словом приятно иметь дело!