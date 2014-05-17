Аккаунт менеджер в тренинг-центр

$1000
Служба поддержкиЗакрыт2 заявки313 просмотров
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Мы занимаемся интернет-тренингами в области интернет-маркетинга, личностного развития и малого бизнеса и в данный момент ищем специалиста по работе с клиентами (учениками). Это очень интересная и перспективная вакансия в динамично растущей тренинговой компании.

Обязанности:

1. Отвечать на вопросы клиентов в скайпе, на почте, на форуме и в онлайн-чате (существует база заранее заготовленных ответов).

2. Вести личные дела клиентов (кто какое задание в данный момент делает, у кого какие вопросы и результаты).

3. Передавать вопросы от учеников тренерам.

4. Все ответы давать только в текстовой форме.

5. Помощь в организации интернет-мероприятий (разослать ссылки, доступы, создать посты в группах в социальных сетях).

Требования:

1. Высокий уровень умения использовать интернет и прикладной софт (офис, екзель).

2. Терпение и умение работать с людьми (иногда задают много действительно странных вопросов).

3. Возраст 21-30.

4. Умение работать с большими объемами информации.

5. Умение быстро учится.

6. Доступность по мобильному телефону и скайпу с 9 до 18 по Киеву.

Условия:

1. Работа удаленная с 10 до 19 по Киеву (можно график двигать +-час).

2. Перспектива занятия должности руководителя отдела работы с клиентами (также на удаленной основе или в живую в Киеве).

3. Все дополнительные материалы, получение квалификации в нише, ответы на вопросы будут предоставлены на регулярной основе.

4. Вилка ЗП 200-1000$ в зависимости от навыков и успехов.

Скайп есть в контактах, писать сразу туда со своим резюме.

10 лет назад
Warsong
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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