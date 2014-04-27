Дистанционный помощник срочно

Работа по субботам воскресеньям: Обязанности: 1. Отвечать на ЧАТ 2. Отвечать на телефон Оплата 30р за час работы + деньги от продаж. От 700 до 1000р за рабочий день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дорогие фрилансеры! Нужен помощник, связанным с ПК:
В обязанности входит:
1) Ответы на вопросы в онлайн чате на сайте aforsage.ru
2) Разместить статью на блоге wordpress в соответствии с алгоритмом
3) Заполнить таблицу статистики
4) Разместить авто на 30 автомобильных площадках, редактировать авто по цене
5) Разместить вакансию на авито
6) Разместить статью в группах социал медиа
7) Сделать рерайт статей
8) Разместить вакансии на сайтах
9) Снизить доки по цене
и различные другие задачи. Компания занимается автомобильными продажами, соотвественно, нужно будет делать все, что с этим связано
Будут задачи на световой день с 12 до 18, которые нужно выполнять, но нужно быть в онлайне 10-23 в скайпе
Оплата 5000 р/мес. Выплаты раз в 2 недели на ЯД.
ЧЕЛОВЕК НУЖЕН СРОЧНО
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