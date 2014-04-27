Дистанционный помощник срочно

$250
Служба поддержкиЗакрыт2 заявки448 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дорогие фрилансеры! Нужен помощник, связанным с ПК:

В обязанности входит:

1) Ответы на вопросы в онлайн чате на сайте aforsage.ru

2) Разместить статью на блоге wordpress в соответствии с алгоритмом

3) Заполнить таблицу статистики

4) Разместить авто на 30 автомобильных площадках, редактировать авто по цене

5) Разместить вакансию на авито

6) Разместить статью в группах социал медиа

7) Сделать рерайт статей

8) Разместить вакансии на сайтах

9) Снизить доки по цене

и различные другие задачи. Компания занимается автомобильными продажами, соотвественно, нужно будет делать все, что с этим связано

Будут задачи на световой день с 12 до 18, которые нужно выполнять, но нужно быть в онлайне 10-23 в скайпе

Оплата 5000 р/мес. Выплаты раз в 2 недели на ЯД.

ЧЕЛОВЕК НУЖЕН СРОЧНО

10 лет назад
lexa7733
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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