Дистанционный помощник срочно

Дорогие фрилансеры! Нужен помощник, связанным с ПК:

В обязанности входит:

1) Ответы на вопросы в онлайн чате на сайте aforsage.ru

2) Разместить статью на блоге wordpress в соответствии с алгоритмом

3) Заполнить таблицу статистики

4) Разместить авто на 30 автомобильных площадках, редактировать авто по цене

5) Разместить вакансию на авито

6) Разместить статью в группах социал медиа

7) Сделать рерайт статей

8) Разместить вакансии на сайтах

9) Снизить доки по цене

и различные другие задачи. Компания занимается автомобильными продажами, соотвественно, нужно будет делать все, что с этим связано

Будут задачи на световой день с 12 до 18, которые нужно выполнять, но нужно быть в онлайне 10-23 в скайпе

Оплата 5000 р/мес. Выплаты раз в 2 недели на ЯД.

ЧЕЛОВЕК НУЖЕН СРОЧНО