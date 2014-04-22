Поиск инфы в инете по персоналу

Работа по субботам воскресеньям: Обязанности: 1. Отвечать на ЧАТ 2. Отвечать на телефон Оплата 30р за час работы + деньги от продаж. От 700 до 1000р за рабочий день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходима помощь отделу персонала
- поиск резюме по инету
- размещение вакансий в инете
- приглашение соискателей на собеседование письмо + звонок
Необходим для работы скайп. Мы оплачиваем звонки на моб.
по оплате оклад 150-200$
необходимо быть в сети в рабочее время
- Похожие заказы
- Служба поддержки8 заявокЗакрыт10 лет назад
В Интернет-магазин требуется оператор для обзвона и подтверждения новых заказов. Обзвон по составленному тексту, ничего придумывать не нужно. В день - 3-5 звонков. 1 звонок - 20 рублей.Служба поддержкинет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно настроить админку биллинга ISP стандартного 1. Подключить к серверу и настроить тарифные планы хостинга 2. Подключить и настроить продажу доменов (аккаунт у ресселлера resellerclub.com имеется)Служба поддержки3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Вот уже несколько дней нам на почту приходят какие-то сообщения как будто кто-то переписывается друг с другом. Непонятно, это боты или что… Приходит в день по 15–20 таких писем: Сообщение от посетителя сайта Apache [[email protected]] Вт 22.04.2014 15:25 [email protected] Имя: Jordanzek Почта: ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем человека в распределенную команду технической поддержки MS CRM. Задачи: - Разрешение задач клиентов (консультации по работе системы, решение технических проблем) - Общение с разработчиками (больше интересных задач и денег, конечно, если вы умеете программировать под MS CRM) - ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте требуется позвонить двум клиентам и уточнить информацию по заказам. В ответе на проект пишите пожалуйста вашу ценуСлужба поддержки1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Регион исполнителя не важно (предпочтение отдается исполнителям из Москвы). Затрат на связь нет, т.к. будет переадресация с номера магазина на телефон исполнителя. Обзвон клиентов с помощью ip-телефонии (настройка будет произведена специалистом магазина). Возможна оплата ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
имеется сервер oktell и 1 номер SIP. Надо настроить пользователя одного и к нему завязать sip номер.Служба поддержки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуются удалённые сотрудники, для ведения телефонных переговоров через интернет, по нашим проектам. Ваша задача позвонить по указанным в задании номерам и провести переговоры в соответствии со сценарием. Для работы мы подключаем сотрудников к нашей системе ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт10 лет назад