Поиск инфы в инете по персоналу

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Служба поддержкиЗакрыт5 заявок257 просмотров
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необходима помощь отделу персонала

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Необходим для работы скайп. Мы оплачиваем звонки на моб.

по оплате оклад 150-200$

необходимо быть в сети в рабочее время

10 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
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