Оператор Кол Центра на дому

Работа по субботам воскресеньям: Обязанности: 1. Отвечать на ЧАТ 2. Отвечать на телефон Оплата 30р за час работы + деньги от продаж. От 700 до 1000р за рабочий день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оператор Call-центра НА ДОМУ в новый Интернет магазин электронных товаров (любой регоин РФ). Оплата понедельная с Графиком:
- с Понедельника по Пятницу по 4 с половиной часа ИЛИ
- с Субботы по Воскресенье по 4 с половиной часа,
с выбором удобного времени
- с 9-00 до 13-30 по МСК или
- 13-30 до 18-00 по МСК.
Обязанности:
- Ответ на звонки клиентов;
- Консультации по товарам (онлайн обучение - 2 часа);
- Предложение дополнительных товаров;
- Перезвон клиентам для подтверждения заказов;
Требования к соискателю:
- Грамотная речь;
- Вежливость;
- Исполнительность;
Требования к обеспечению работы:
- Наличие персонального компьютера с установленной ОС не ниже Windows XP.
- Наличие головной гарнитуры – Наушники/микрофон.
- Отсутствие постороннего шума в комнате, где расположен компьютер (включая детей и животных).
- Наличие установленных ниже программ:
- Skype;
- браузер Google Chrome;
- Возможность установки программного обеспечения для голосовой связи SIP.
Условия работы:
- Работа 1/2 рабочего дня;
- Выбор удобного графика:
1. Оплата работы по будням (Пн – Пт) от 1850 руб./неделю (по полдня).
2. Оплата за работу в выходные (СБ - Вс) от 870 руб./неделю (по полдня).
В дальнейшем увеличение оплаты труда + бонусное вознаграждение за работу.
Адекватное руководство.
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