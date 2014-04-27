Оператор Кол Центра на дому

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Требуется оператор Call-центра НА ДОМУ в новый Интернет магазин электронных товаров (любой регоин РФ). Оплата понедельная с Графиком:

- с Понедельника по Пятницу по 4 с половиной часа ИЛИ

- с Субботы по Воскресенье по 4 с половиной часа,

с выбором удобного времени

- с 9-00 до 13-30 по МСК или

- 13-30 до 18-00 по МСК.

Обязанности:

- Ответ на звонки клиентов;

- Консультации по товарам (онлайн обучение - 2 часа);

- Предложение дополнительных товаров;

- Перезвон клиентам для подтверждения заказов;

Требования к соискателю:

- Грамотная речь;

- Вежливость;

- Исполнительность;

Требования к обеспечению работы:

- Наличие персонального компьютера с установленной ОС не ниже Windows XP.

- Наличие головной гарнитуры – Наушники/микрофон.

- Отсутствие постороннего шума в комнате, где расположен компьютер (включая детей и животных).

- Наличие установленных ниже программ:

- Skype;

- браузер Google Chrome;

- Возможность установки программного обеспечения для голосовой связи SIP.

Условия работы:

- Работа 1/2 рабочего дня;

- Выбор удобного графика:

1. Оплата работы по будням (Пн – Пт) от 1850 руб./неделю (по полдня).

2. Оплата за работу в выходные (СБ - Вс) от 870 руб./неделю (по полдня).

В дальнейшем увеличение оплаты труда + бонусное вознаграждение за работу.

Адекватное руководство.

10 лет назад
Andrey-T
Андрей 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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