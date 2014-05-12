Требуется менеджер по работе с клиентами

Добрый день!

На данный момент требуется сотрудник для холодного обзвона клиентов (по скайпу, без видео). Нужно будет предлагать услуги СММ. База клиентов и другая необходимая информация предоставляется. Оплата за каждого приведенного клиента. В день нужно обзванивать 20 человек.

От вас требуется опыт работы с холодными звонками, базовые знания СММ и желание работать!

Жду ваши заявки и предложения!