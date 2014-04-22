Нужна консультация по salesforce

Вот уже несколько дней нам на почту приходят какие-то сообщения как будто кто-то переписывается друг с другом. Непонятно, это боты или что… Приходит в день по 15–20 таких писем: Сообщение от посетителя сайта Apache [[email protected]] Вт 22.04.2014 15:25 [email protected] Имя: Jordanzek Почта: ...