Специалист по работе с клиентами (учениками)

НОВАЯ ВАКАНСИЯ В НАШЕЙ КОМПАНИИ. Специалист по работе с клиентами и доведении до результатов.

Мы занимаемся интернет-тренингами в области интернет-маркетинга, личностного развития и малого бизнеса и в данный момент ищем специалиста по работе с клиентами (учениками). Это очень интересная и перспективная вакансия в динамично растущей тренинговой компании.

Обязанности:

1. Отвечать на вопросы клиентов в скайпе, на почте, на форуме и в онлайн-чате (существует база заранее заготовленных ответов).

2. Вести личные дела клиентов (кто какое задание в данный момент делает, у кого какие вопросы и результаты).

3. Передавать вопросы от учеников тренерам.

4. Все ответы давать только в текстовой форме.

5. Помощь в организации интернет-мероприятий (разослать ссылки, доступы, создать посты в группах в социальных сетях).

Требования:

1. Высокий уровень умения использовать интернет и прикладной софт (офис, екзель).

2. Терпение и умение работать с людьми (иногда задают много действительно странных вопросов).

3. Понимание азов и интерес к области маркетинга, интернет-бизнеса, личностного развития.

4. Возраст 21-30.

5. Умение работать с большими объемами информации.

6. Умение быстро учится.

7. Доступность по мобильному телефону и скайпу с 9 до 18 по Киеву.

Условия:

1. Работа удаленная с 10 до 19 по Киеву.

2. Перспектива занятия должности руководителя отдела работы с клиентами (также на удаленной основе или в живую в Киеве).

3. Все дополнительные материалы, получение квалификации в нише, ответы на вопросы будут предоставлены на регулярной основе.

4. Вилка ЗП 200-1000$ в зависимости от навыков и успехов.

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