Специалист по развитию форума

Нужен менеджер по продажам в телефонном режиме. Продаваемая услуга: создание сайтов. Есть база предприятий, их нужно обзвонить и назначить встречу. При обращении пишите свой опыт в данной сфере и результаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист умеющий развивать форумы с опытом работы и примерами работ.
Форум который нужно будет развивать: financeforum.ru
sv присылайте на указанный в профиле e-mail.
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