Специалист по развитию форума

Добрый день! На данный момент требуется сотрудник для холодного обзвона клиентов (по скайпу, без видео). Нужно будет предлагать услуги СММ. База клиентов и другая необходимая информация предоставляется. Оплата за каждого приведенного клиента. В день нужно обзванивать ...