Исполнители для приема и обработки звонков

Здравствуйте. Есть работа, суть которой заключается в приеме и обработке звонков. Работа достаточно простая потому, что требуется узнавать только (имя, телефон, название товара) и далее, вбивать эти данные в Google Таблицы.

Нужны парни (от 18 лет) Интересуют исключительно жители РБ, и постоянная возможность приема звонка.

Все чисто и легально. Все заинтересованным отписываться здесь или в ЛС.

Требования:

Возраст от 20 лет.

Возможность корректно обработать звонок в любое время (кроме ночных)

ПМЖ РБ