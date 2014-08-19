Простая, но постоянная подработка — прием звонков! Интернет-магазин косметики мертвого моря. Отличная работа для тех, кто в любое время может ответить на телефон, оторваться и поговорить. Звонки нужно принимать ежедневно с 10 ...
Постер на вопросы для pc-experts.ru
На сайте http://www.pc-experts.ru/faq/
Накопилось много вопросов от населения (больше 300 шт.).
Нужен удалённый сотрудник работающий на постоянной основе (возможна частичная занятость).
Оплата по кол-ву отвеченных вопросов и их качеству.
Ответы могут быть 3х типов:
А) Очень хороший - полный ответ, статья на несколько тысяч знаков с картинками скриптами. - 10$
Б) Развёрнутый полный ответ на вопрос - объём текста до 1000 знаков - 5$
В) Простой ответ - короткие ответы (в одно предложение). Чаще всего ссылка на аналогичный уже описанный ранее вопрос - 1$.
Требование к соискателю:
1. опыт работы системным администратором.
2. Грамотный русский язык.
3. Умение гуглить и находить решения (ответы) на запросы.
Не возбраняется пользоваться хелпом различных сообществ, IT форумов.
Главное найти решение и оставить ответ.
Заявки фрилансеров
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