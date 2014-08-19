Постер на вопросы для pc-experts.ru

На сайте http://www.pc-experts.ru/faq/

Накопилось много вопросов от населения (больше 300 шт.).

Нужен удалённый сотрудник работающий на постоянной основе (возможна частичная занятость).

Оплата по кол-ву отвеченных вопросов и их качеству.

Ответы могут быть 3х типов:

А) Очень хороший - полный ответ, статья на несколько тысяч знаков с картинками скриптами. - 10$

Б) Развёрнутый полный ответ на вопрос - объём текста до 1000 знаков - 5$

В) Простой ответ - короткие ответы (в одно предложение). Чаще всего ссылка на аналогичный уже описанный ранее вопрос - 1$.

Требование к соискателю:

1. опыт работы системным администратором.

2. Грамотный русский язык.

3. Умение гуглить и находить решения (ответы) на запросы.

Не возбраняется пользоваться хелпом различных сообществ, IT форумов.

Главное найти решение и оставить ответ.