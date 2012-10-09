Менеджер по работе с клиентами

О компанииООО «Первая Компания Снабжения»

Мы продаем через интернет строительные материалы

Наш сайт http://строй-поставщик.рф

Миссия компании для сотрудников: давать возможность людям заниматься интересным делом и помогать вырасти как личностно, так и профессионально.

Миссия компании для клиентов: Оказывать клиентам качественный сервис, радовать их больше, чем они ожидают и оказывать заботу.

Преимущества работы в нашей компании.

+ Бесплатное обучение за наш счет

+ Только прием входящих звоноков, без активных продаж!

+ Гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц сидя дома

+ Возможность стать мастером продаж и зарабатывать более 20,000 рублей в месяц сидя дома

+ Вы можете жить и работать в любой стране, где есть быстрый интернет.

+ Вы сможете поспать в перерыве или приготовить обед.

+ Вы не будете тратить время и деньги на транспорт

+ Вы сможете наслаждаться полезной и вкусной домашней едой

+ Не нужно тратить время на заботу о внешнем виде — работать можно в одних тапочках

+ Бесплатное обучение, которое позволит вам стать мастером продаж.

+ С ростом ваших показателей, будет увеличиваться доход.

+ Карьерный рост. Успешный менеджер может в перспективе стать старшим менеджером, либо занять другую руководящую должность, связанную с продажами и новыми продуктами в нашей фирме.

+ Личностный рост. Работа с клиентами и наша система наставничества нацелены на ваш личностный рост. Это поможет вам стать успешнее во всех аспектах жизни.

+ Оплачиваемые отпуска

Обязанности:

Прием входящих звонков c сайта, консультирование клиентов и оформление заявок.

Отправление заинтересованным клиентам дополнительных материалов по электронной почте

Присутствие у компьютера в рабочее время по графику.

Требования к вакансии менеджер на дому.

Необходимо, чтобы вы могли быть у компьютера строго по графику и чтобы вас никто не отвлекал!

Пол не важен

Опыт работы не обязателен, но является плюсом

Возраст от 18 до 50

Быстрый и надежный безлимитный интернет

Компьютер с антивирусной защитой

Грамотная речь

Доброжелательное отношение к людям

Желание качественно консультировать клиентов

Вознаграждение:

-от 10 до 15 тыс. рублей в месяц и выше, в зависимости от ваших результатов

-гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц

-гибкая система бонусов

-возможность увеличить свой уровень и сделать карьеру

График работы.

5 на 2 (с 9-30 до 19-00 по МСК, перерыв с 14 до 14-30 ) 8 рабочих часов

Испытательный срок — 1 месяц.

Для записи на интервью укажите:

- ваш опыт в работах (на чем специализируетесь, и сколько лет)

скайп

телефон

город

часовой пояс

ФИО

возраст

Укажите, почему эта работа подойдет именно Вам.

Анкету с полными ответами на эти вопросы отправлять в личные сообщения или отписываться в проекте.

С уважением, Лисенков Олег