Требования: беглый немецкий разговорный язык без признаков явного акцента грамотность при переписке на немецком языке Обязанности: телефонная поддержка клиентов на дому через ...
Менеджер по работе с клиентами
О компанииООО «Первая Компания Снабжения»
Мы продаем через интернет строительные материалы
Наш сайт http://строй-поставщик.рф
Миссия компании для сотрудников: давать возможность людям заниматься интересным делом и помогать вырасти как личностно, так и профессионально.
Миссия компании для клиентов: Оказывать клиентам качественный сервис, радовать их больше, чем они ожидают и оказывать заботу.
Преимущества работы в нашей компании.
+ Бесплатное обучение за наш счет
+ Только прием входящих звоноков, без активных продаж!
+ Гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц сидя дома
+ Возможность стать мастером продаж и зарабатывать более 20,000 рублей в месяц сидя дома
+ Вы можете жить и работать в любой стране, где есть быстрый интернет.
+ Вы сможете поспать в перерыве или приготовить обед.
+ Вы не будете тратить время и деньги на транспорт
+ Вы сможете наслаждаться полезной и вкусной домашней едой
+ Не нужно тратить время на заботу о внешнем виде — работать можно в одних тапочках
+ Бесплатное обучение, которое позволит вам стать мастером продаж.
+ С ростом ваших показателей, будет увеличиваться доход.
+ Карьерный рост. Успешный менеджер может в перспективе стать старшим менеджером, либо занять другую руководящую должность, связанную с продажами и новыми продуктами в нашей фирме.
+ Личностный рост. Работа с клиентами и наша система наставничества нацелены на ваш личностный рост. Это поможет вам стать успешнее во всех аспектах жизни.
+ Оплачиваемые отпуска
Обязанности:
Прием входящих звонков c сайта, консультирование клиентов и оформление заявок.
Отправление заинтересованным клиентам дополнительных материалов по электронной почте
Присутствие у компьютера в рабочее время по графику.
Требования к вакансии менеджер на дому.
Необходимо, чтобы вы могли быть у компьютера строго по графику и чтобы вас никто не отвлекал!
Пол не важен
Опыт работы не обязателен, но является плюсом
Возраст от 18 до 50
Быстрый и надежный безлимитный интернет
Компьютер с антивирусной защитой
Грамотная речь
Доброжелательное отношение к людям
Желание качественно консультировать клиентов
Вознаграждение:
-от 10 до 15 тыс. рублей в месяц и выше, в зависимости от ваших результатов
-гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц
-гибкая система бонусов
-возможность увеличить свой уровень и сделать карьеру
График работы.
5 на 2 (с 9-30 до 19-00 по МСК, перерыв с 14 до 14-30 ) 8 рабочих часов
Испытательный срок — 1 месяц.
Для записи на интервью укажите:
- ваш опыт в работах (на чем специализируетесь, и сколько лет)
скайп
телефон
город
часовой пояс
ФИО
возраст
Укажите, почему эта работа подойдет именно Вам.
Анкету с полными ответами на эти вопросы отправлять в личные сообщения или отписываться в проекте.
С уважением, Лисенков Олег
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