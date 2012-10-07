Сотрудник в службу поддержки магазина одежды

Здравствуйте, дорогой фрилансер.

Новому интернет — магазину: Тема: Одежда из Хмельницкого и т.д.

Требуется оператор который будет принимать заказы,

общаться с пользователями в чате

и перенаправлять их на чат (телефон, почту) владельца.

Работа не сложная , плюсом будет знания(Української мови и Русского язика) - один из язиков обязательний, также плюс ето уверенний пользователь интернета, человек которому близка тематика магазина.

Магазин только откривается зарплата будет расти с ростом магазина.

Оставляйте вашу цену в ЛС.