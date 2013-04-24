Требуется менеджер по работе с клиентами. Работа будет проходить в ночное время по МСК, т.к компания находится в Хабаровском крае. Обязанности: поддержка клиентов по skype, ответы на их вопросы. Условия: грамотная русская ...
Менеджер по работе с клиентами
Требуется менеджер по работе с клиентами на постоянной основе.
Работа 5 дней в неделю 8 часов в день.
График выбираете себе сами но 8 часов в день нужно обязательно отработать
Работа состоит в ежедневном общении с клиентами фирмы по электронной почте, skype
Нужен стабильный интернет и возможность говорить по скайпу.
Возможность общаться на английском используя онлайн переводчик
Премии по результатам качественной работы
Работа удалённая.
оплата $500 в месяц
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