Требуется менеджер по работе с клиентами на постоянной основе.

Работа 5 дней в неделю 8 часов в день.

График выбираете себе сами но 8 часов в день нужно обязательно отработать

Работа состоит в ежедневном общении с клиентами фирмы по электронной почте, skype

Нужен стабильный интернет и возможность говорить по скайпу.

Возможность общаться на английском используя онлайн переводчик

Премии по результатам качественной работы

Работа удалённая.

оплата $500 в месяц