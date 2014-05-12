Обработка и систематизация информации

$50
Служба поддержкиЗакрыт3 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима обработка и систематизация информации с сайта http://kad.arbitr.ru/. Отбор исковых заявлений, поданных в определенный суд за определенный промежуток времени, перенос информации в таблицу Excel, поиск и занесение в таблицу контактной информации о компании-ответчике.

10 лет назад
seodrum
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Прозвон потенциальных клиентов по базе

    Всего более 5000 заинтересованных потенциальных клиентов. Необходимо весь день прозванивать потенциальных клиентов и отвечать на входящие звонки. Работы очень много, каждый разговор записывается и разбирается. Холодные звонки по сценарию и входящие тоже по сценарию. Работа ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по развитию форума

    $1000

    Требуется специалист умеющий развивать форумы с опытом работы и примерами работ. Форум который нужно будет развивать: financeforum.ru sv присылайте на указанный в профиле e-mail.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аккаунт менеджер в тренинг-центр

    $1000

    Мы занимаемся интернет-тренингами в области интернет-маркетинга, личностного развития и малого бизнеса и в данный момент ищем специалиста по работе с клиентами (учениками). Это очень интересная и перспективная вакансия в динамично растущей тренинговой компании. Обязанности: 1. Отвечать на ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по продажам

    Нужен менеджер по продажам в телефонном режиме. Продаваемая услуга: создание сайтов. Есть база предприятий, их нужно обзвонить и назначить встречу. При обращении пишите свой опыт в данной сфере и результаты.

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется менеджер по работе с клиентами

    Добрый день! На данный момент требуется сотрудник для холодного обзвона клиентов (по скайпу, без видео). Нужно будет предлагать услуги СММ. База клиентов и другая необходимая информация предоставляется. Оплата за каждого приведенного клиента. В день нужно обзванивать ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обзвон

    $50

    необходимо обзвонить 200 компаний, по определенному скрипту спросить информацию программа для обзвона предоставляться (типа скайпа)

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по работе с клиентами (учениками)

    $1000

    НОВАЯ ВАКАНСИЯ В НАШЕЙ КОМПАНИИ. Специалист по работе с клиентами и доведении до результатов. Мы занимаемся интернет-тренингами в области интернет-маркетинга, личностного развития и малого бизнеса и в данный момент ищем специалиста по работе с клиентами (учениками). ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад