Обработка и систематизация информации

Всего более 5000 заинтересованных потенциальных клиентов. Необходимо весь день прозванивать потенциальных клиентов и отвечать на входящие звонки. Работы очень много, каждый разговор записывается и разбирается. Холодные звонки по сценарию и входящие тоже по сценарию. Работа ...