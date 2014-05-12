Всего более 5000 заинтересованных потенциальных клиентов. Необходимо весь день прозванивать потенциальных клиентов и отвечать на входящие звонки. Работы очень много, каждый разговор записывается и разбирается. Холодные звонки по сценарию и входящие тоже по сценарию. Работа ...
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Необходима обработка и систематизация информации с сайта http://kad.arbitr.ru/. Отбор исковых заявлений, поданных в определенный суд за определенный промежуток времени, перенос информации в таблицу Excel, поиск и занесение в таблицу контактной информации о компании-ответчике.
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