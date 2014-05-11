Прозвон потенциальных клиентов по базе

Требуется специалист умеющий развивать форумы с опытом работы и примерами работ. Форум который нужно будет развивать: financeforum.ru sv присылайте на указанный в профиле e-mail.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всего более 5000 заинтересованных потенциальных клиентов.
Необходимо весь день прозванивать потенциальных клиентов и отвечать на входящие звонки. Работы очень много, каждый разговор записывается и разбирается. Холодные звонки по сценарию и входящие тоже по сценарию.
Работа удаленная. Вам необходимо иметь отдельную комнату, компьютер с быстрым интернетом, гарнитуру для подключения к компьютеру.
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Требования:
- Грамотная русская речь
- Опыт работы оператором на телефоне
- Опытный пользователь интернет
- Умение работать по сценарию
- Возможность установить программу звонилку (как скайп)
- Ответственность
- Умение работать на результат
- Самоорганизация
- Отчетность и самоконтроль
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Условия:
Оплата за результат. Испытательный срок 1 неделя. Стажировка 1 день.
- Оплачиваем каждый правильно сделанный звонок (звонок, результат, отчет)
- 5 р. – результат 0 (дозвон, разговор, выход на ЛПР, получение ответа ЛПР, занесение в отчет)
- 10 р. – результат 1 (Получение почты, отправка КП, отчет)
- 1000 р – результат 2 (продажа услуги)
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Работа с 09:00 МСК по 18:00 МСК. Звонить будете через программу с записью каждого разговора, в день примерно 100-150 звонков. Ведение отчетности в таблице на каждый день, занесение результативных в CRM.
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Для того чтобы попасть на данную должность необходимо написать краткий рассказ о себе, сколько вам лет, где вы живете, есть ли отдельная комната, компьютер с быстрым интернетом и гарнитура для общения. Также укажите свой номер телефона на который мы позвоним вам для проведения телефонного собеседования. Сразу звонить нам не нужно, мы сами перезвоним тем кто пришлет правильно информацию о себе.
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