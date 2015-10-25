Обзвонить 200 компаний из перечня

Телефоны и все инструменты уже готовы, звонить научим.

Остается лишь обзвонить. Связь бесплатная. От Вас только компьютер и интернет. Работать можно разово.

За назначенную встречу при звонке - 150р бонус

После назначения встречи НАШ менеджер едет на продажу, если он продает, то вы получаете прибавкой 1000р бонус (статус сделки можно отследить в CRM)

Оплачиваем на киви кошелек за каждую назначенную встречу.

По практике из 10 звонков - 1-2 встречи

Из пяти встреч - 1 продажа